Eccellenza: Albenga e Campomorone Sant’Olcese, punteggi tennistici

Alassio. La seconda giornata del calendario del girone A di Eccellenza, ridisegnato in settimana, ha visto ben venti segnature in cinque partite: una media di quattro reti ad incontro.

Di queste, sette si sono viste al Piccardo di Borzoli, dove il Campomorone Sant’Olcese ha travolto una Sestrese in giornata no col risultato di 6 a 1. La corazzata di mister Marco Pirovano ha affondato gli avversari con la tripletta di Gandolfo e le reti di D’Amoia, Del Nero e Damonte; per i verdestellati gol di Sighieri per il temporaneo 1-5. I biancoblù si godono già il primato solitario.

