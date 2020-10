Fungaioli dispersi, salvati nella notte dai vigili del fuoco cinofili di Savona

Mobilitazione di soccorsi per due fungaioli, di circa 40 e 50 anni, dati per dispersi nel pomeriggio di ieri a Pigna (IM), in località Gouta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia insieme con i colleghi del nucleo cinofili di Savona. Allertato anche l’elisoccorso Grifo del 118 che non è potuto intervenire a causa delle scarse condizioni di visibilità, vista l’ora tarda.

I due dispersi sono stati individuati in zona Margheria dei Boschi grazie alla triangolazione dei loro smartphone. Sono stati trovati nel bosco poco dopo mezzanotte.

