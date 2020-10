Gioco Pronostici Calcio: Riky18 vince ancora e sale al comando della classifica

Nuovo record di partecipanti per il gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese di IvgSport: in 27 hanno inviato la Schedina numero 5. Una giornata che, come ormai consuetudine, ha visto una partita annullata.

I quindici incontri giocati non sono stati facili da pronosticare, al punto che i risultati della giornata sono stati decisamente bassi. Il più bravo di tutti è stato Riky18, che ha vinto la tappa per distacco, con 5 lunghezze di vantaggio su Andrea Ferrari e Simon.

... » Leggi tutto