Lega, Accademia federale “Formarsi per governare”: la consegna degli attestati

Liguria. Sono stati consegnati oggi pomeriggio dal capodelegazione della Lega in Parlamento europeo Marco Campomenosi gli attestati ai 120 partecipanti dell’Accademia federale “Formarsi per governare”, organizzata dalla Lega in Liguria.

Il primo anno dell’Accademia, articolato in otto moduli, ha affrontato, in sei incontri formativi, i temi della politica, democrazia, istituzioni, federalismo, presidenzialismo e geopolitica con esponenti nazionali della Lega, docenti universitari e tecnici. Oltre al capodelegazione della Lega a Bruxelles Campomenosi, intervenuto oggi, nella lezione conclusiva sui temi di politica ed economia europea, hanno parlato di geopolitica anche gli storici Daniele Biello e Fabio Bozzo, già responsabile del movimento giovanile della Lega.

