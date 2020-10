Legino, Piero Carella: “L’arbitro ha sorvolato su due rigori e un’espulsione”

Savona. Prima sconfitta in campionato per il Legino, superato al Ruffinengo per 2 a 1 dal Ventimiglia. La formazione savonese è partita male e per il primo quarto d’ora è persa in balia degli avversari; poi però ha preso le misure ai frontalieri giocando alla pari contro una delle favorite del torneo. Alla fine i verdeblù possono anche recriminare per qualche episodio.

Ed è proprio su questi ultimi che si concentra l’analisi del presidente Piero Carella: “Invito chi ha visto la partita ad analizzare tre/quattro episodi che ci hanno lasciato con la bocca aperta, perché c’è stato un fallo da ultimo uomo non sanzionato con il rosso, ci sono stati due rigori visibili da cinquanta metri, l’arbitro ha sorvolato e alla fine la risposta è che anche lui può sbagliare. Sono risposte che mi innervosiscono ancora di più: non mi dire niente e sono più contento”.

... » Leggi tutto