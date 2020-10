Movida e coronavirus, 12 persone senza mascherina multate in corso Italia

Genova. Come ampiamente annunciato, in queste sere di movida ancora una volta all’ombra del coronavirus, si sono rafforzati i controlli delle forze dell’ordine per vigilare sul rispetto delle norme messe in campo dal governo per contrastare la seconda ondata dell’epidemia provocata dal Covid.

Durante i controlli, che hanno riguardato tutta la “città della notte”, sono state multate 12 persone fuori da un noto bar di corso Italia, poichè non indossavano la mascherina in contesto di non isolamento. All’interno del bar non è stata invece riscontrata nessuna violazione.

