Prima Categoria A1: Baia Alassio all’inglese sul Savona, dilagano Pontelungo e Andora

La notizia di giornata è la sconfitta del Savona. Le attenuanti ci sono: una preparazione partita in ritardo, una squadra totalmente nuova e un buon numero di giovani. Tuttavia, visto il calibro dei giocatori non ci si aspettava una sconfitta già alla seconda giornata. Detto questo, non è un mistero che la Baia Alassio sia una squadra ben costruita e che potrà dire la sua in chiave promozione. Benissimo le savonesi nel confronto con le imperiesi. Successi larghi del Pontelungo, in casa contro l’Oneglia, e dell’Andora, tra le mura amiche ai danni della Carlin’s Boys. Esordio in campionato positivo per la San Filippo Neri, che infligge la seconda sconfitta consecutiva al Borghetto. Ha riposato l’Atletico Argentina.

Pontelungo 5 – Oneglia Calcio 0

