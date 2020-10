Prima Categoria, la web cronaca di Aurora – Olimpia Carcarese

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi al Lionello Rizzo seguiremo Aurora – Olimpia Carcarese, match valido per la seconda giornata di Prima Categoria. Un derby che si prospetta interessante e ricco di emozioni. Già in Coppa Liguria le due squadre valbormidesi si sono affrontate, a spuntarla in quell’occasione la formazione di mister Chiarlone grazie ad una vittoria di misura decisa dalla rete di Zizzini. Ma oggi è un’altra partita, l’Aurora cerca la vendetta e la Carcarese la riconferma. Buon derby a tutti!

AURORA: Ferro, D Noto, Nonnis, Piccardi, Torrengo, Ognjanovic, Amato, Rebella, Pizzolato, Laudando, Roveta. A disp.: Pesce J., Garrone, Pesca L., Di Natale, Gavacciuto, Briano, Russo, Oliviero, Realini. All. Adami

