Prima Categoria: Savona-Baia Alassio, segui la cronaca in diretta

RISULTATO: Savona – Baia Alassio 0-0 (LIVE)

Vado Ligure. In questa fredda serata domenicale si respira un’aria differente. Allo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure (località Valleggia), casa anche del Savona Fbc durante le prime partite della scorsa stagione a causa del rifacimento del manto erboso in corso al Valerio Bacigalupo, andrà in scena il primo match casalingo del neonato sodalizio savonese. L’Asd Savona Calcio infatti, dopo essere rinato dalle ceneri della vecchia società fallita ed aver brillantemente superato la prima prova contro stagionale contro la Carlin’s Boys, si appresta ad affrontare la sfida di cartello del girone A1 del campionato ligure di Prima Categoria. Una prima volta storica quindi, che sarà però senza tifosi, con i soli addetti ai lavori autorizzati ad essere presenti sugli spalti. Un motivo in più per seguire la diretta testuale della partita che vedrà i “nuovi” biancoblù affrontare la Baia Alassio, formazione tignosa e a punteggio pieno proprio come i locali. La rosa dei padroni di casa si sa, appare essere fuori categoria, ma i gialloneri non vorranno certo svolgere il compito della vittima sacrificale questa sera. Preparatevi cari lettori, si preannuncia una sfida ricca di emozioni.

