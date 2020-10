Promozione: Soccer Borghetto, successo per 3 a 2 nella sfida tra neopromosse

Borghetto Santo Spirito. Così come la prima giornata, anche il secondo appuntamento con il girone A di Promozione ligure ha dovuto scontare due rinvii forzati. Questa volta entrambi sono stato legati al coronavirus; le partite Arenzano-Celle Riviera e Voltrese-Veloce verranno disputate in data da destinarsi. Per riposo era ferma la Via dell’Acciaio.

Ai vertici di una classifica che, di conseguenza, non appare ancora minimamente significativa, si trovano con 4 punti Serra Riccò e Golfo Dianese.

... » Leggi tutto