Seconda Categoria, Dego e Rocchettese pareggiano il primo derby stagionale

Il super derby della Val Bormida tra Dego e Rocchettese, valido per il primo turno di Coppa Liguria, non delude le aspettative e si conclude con quattro goal. Un pareggio che però lascia maggiormente l’amaro in bocca agli ospiti. Da quando questa sfida è tornata, infatti, la Rocchettese non è mai riuscita a vincere un derby. Per la verità, i rossoblù avevano rimediato soltanto sconfitte. Successo che Carta e compagni hanno assaporato fino a poco prima del novantesimo quando la rete del sempiterno Mozzone ha frenato gli entusiasmi. Nel primo tempo, era stato il Dego a portarsi in vantaggio con Mattia Monticelli, ma la Rocchettese era riuscita a ribaltare il risultato grazie ai centri del solito Carta e di Vallecilla.

Così le squadre in campo:

... » Leggi tutto