Serie D, Saluzzo contro Vado: la cronaca in diretta

Saluzzo. In un girone A che, in questi primi quattro turni, ha dovuto fare i conti con numerosi casi di positività al Covid e conseguenti rinvii, sono solamente nove le squadre che hanno potuto giocare tutti gli incontri in programma. Tra di esse ci sono Saluzzo e Vado, oggi di fronte allo stadio Amedeo Damiano.

I padroni di casa, dopo due sconfitte nelle prime due giornate, hanno centrato il primo successo vincendo a Casale Monferrato. Anche i rossoblù sono reduci dalla prima vittoria, ottenuta ai danni del Borgosesia.

... » Leggi tutto