Una casa per Cesare

Savona. Torna lo spazio “Una casa per Fido” nel quale, ogni settimana, vi presentiamo un cane attualmente ospite del canile di Savona e in attesa di una nuova famiglia.

Cesare è in canile dal 21 luglio 2020, e secondo i volontari dovrebbe avere poco più di un anno. “Aspetta qualcuno che venga per lui – raccontano – che abbia voglia di conoscerlo e che capisca che cane meraviglioso è. Ma finora per Cesare non è venuto nessuno… nessuno chiede di lui, e lui aspetta lì, triste, nella sua gabbia. Non riusciamo a capire come mai per lui non c’è nessuna richiesta: non ama gli altri animali, ma con le persone è bravissimo. Merita davvero di trovare una famiglia, in canile diventa triste ogni giorno di più”.

