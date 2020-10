Vadese, ecco le parole di Macagno: “Ottima partenza, ma l’obiettivo resta la salvezza”

Vado Ligure. Oggi nella partita disputatasi alle 14:30 è arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Vadese, squadra protagonista di una grande prestazione ai danni di una tramortita Letimbro. Bel gioco, grinta e carattere, queste le caratteristiche che hanno permesso agli uomini di Saltarelli di prevalere nettamente sugli avversari, i quali però non potevano contare su un giocatore come Manuele Macagno.

L’esterno della compagine casalinga ha fatto il bello ed il cattivo tempo in attacco, realizzando una doppietta che ha contribuito ad indirizzare in maniera decisiva il match.

