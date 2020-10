Varazze, gli alunni della scuola primaria “Giuseppe Masone” sfilano per Friday For Future

Varazze. Anche gli alunni della Scuola Primaria “Giuseppe Massone” con i loro insegnanti hanno aderito alla protesta mondiale di Fridays For Future “Scendiamo in piazza per il Clima”, sfilando con cartelli e striscioni lungo il perimetro interno del cortile, nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza epidemiologica da covid-19, per dire ancora una volta, forte e chiaro, “alle persone che sono al potere delle Pubbliche Amministrazioni locali, regionali e nazionali, di dare priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che all’avidità di pochi”.

“Il cambiamento climatico deve essere trattato come una crisi, che necessita di urgenti interventi mirati e finalizzati al contenimento di: alluvioni, siccità, incendi, uragani, distruzione dei raccolti, migrazioni di milioni di persone a causa della crescente desertificazione, consumo del suolo, inquinamento di terra, mare e aria. Una potenziale e devastante crisi climatica, che le persone al potere non possono più continuare a ignorare o negare, ma devono prenderne piena coscienza e agire con urgenza ‘senza se e senza ma’” dicono dalla scuola.

... » Leggi tutto