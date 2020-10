Vattuone e Brockhaus trionfano al memorial Giorgio Foglia

Genova. Paolo Brockhaus, ranking federale 3.2, e la 3.5 Francesca Vattuone si sono imposti nella nona edizione del Memorial Giorgio Foglia, torneo Open limitato 3.1 organizzato dallo Sporting club Pegli 2 per ricordare il suo storico presidente.

Brockhaus, tesserato per il TC del Principe, che lo scorso anno si era arreso in semifinale, ha regolato 6/4 6/3 in finale Paolo Delucchi, 3.4 dell’Andrea Doria. Il futuro vincitore del torneo aveva guadagnato il lasciapassare per il match decisivo del Memorial Foglia battendo 6/4 7/5 nel turno precedente il pegliese Davide Porrata classificato 3.1, finalista nel 2019. Delucchi in semifinale aveva invece avuto la meglio per 6/3 4/6 6/4 sull’altro pegliese Riccardo Bruzzo, campione uscente del Memorial.

