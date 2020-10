Aggressione ai due poliziotti, Silp: “Il Covid ha dimostrato le gravi lacune del sistema sicurezza”

Savona. Anche la federazione Silp Cgil/Uil Polizia dice la sua sull’aggressione ai due agenti, presi a calci e pugni dopo aver invitato un uomo ad indossare la mascherina. “Da tempo denunciamo le gravi lacune nel sistema sicurezza. Errori del passato che, però, si pagano nel presente! L’emergenza covid non ha fatto che accelerare tutto questo esponendo le Forze di polizia, quelle rimaste dopo i tanti pensionamenti e tanti altri imminenti, a rischi inaccettabili”.

“Ben venga la vicinanza sempre dimostrata dai vertici istituzionali del territorio, in primis Prefetto e Questore, ma tutto ciò non è sufficiente! Non si risolvono questioni simili in provincia, bensì nelle famose stanze dei bottoni” evidenziano.

