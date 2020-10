Anche in Liguria Codacons pronto a difendere i consumatori: “In caso di stop a sport di gruppo Governo dia rimborsi in denaro”

Liguria. “Se il Governo inserirà nel prossimo Dpcm lo stop al calcetto e agli altri sport amatoriali dovrà prevedere esplicitamente il rimborso in denaro in favore degli utenti che hanno sostenuto spese per attività che ora non potranno più essere praticate”.

Lo afferma il Codacons, pronto anche in Liguria alla guerra legale in favore dei consumatori: “I provvedimenti allo studio del Governo e finalizzati a limitare i contagi avranno inevitabili effetti non solo sulle abitudini dei cittadini, ma anche sulle loro tasche – spiega il Codacons – Lo stop agli sport amatoriali determinerà l’impossibilità di praticare tutta una serie di discipline, dal calcetto al basket, passando per balli di coppia e di gruppo, pallavolo, boxe, arti marziali, e molti altri sport. Attività spesso già pagate dai cittadini, attraverso ad esempio abbonamenti a campi sportivi, tessere di iscrizione alle strutture, corsi, lezioni e altro”.

