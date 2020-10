Calizzano, anche i faggi secolari del pregevole complesso forestale colpiti dal maltempo

Calizzano. Un disastro. Questo il commento emotivo ma purtroppo realistico di chi, in questi giorni, sta effettuando i sopralluoghi in una delle foreste più belle d’Europa, nonché tra le più grandi della Liguria, che si snoda dal Colle del Melogno all’Alta Val Bormida. Faggi, abeti e castagni sono tra le specie principali, con esemplari di pregio.

Anche la nota faggeta della Barbottina in territorio calizzanese ha subito ingenti danni durante l’ondata di maltempo del 2 ottobre scorso, quando acqua e raffiche di vento hanno devastato alberi e tronchi, proprio in un punto naturalistico che racchiude come uno scrigno prezioso fusti secolari.

... » Leggi tutto