Campionati di pallanuoto, Barelli: “Stiamo cercando nuovi format ma potrebbe non bastare”

Savona. Dopo ulteriori approfondimenti avvenuti nei giorni scorsi anche con le autorità competenti, la Federazione Italiana Nuoto ha tenuto sabato mattina due riunioni in call conference con tutti i presidenti delle società di Serie A1 e Serie A2 maschili iscritte ai campionati di pallanuoto per illustrare e condividere diverse soluzioni che consentano il regolare svolgimento dei tornei nel pieno rispetto delle normative a tutela della salute.

“Con le attuali norme e lo sviluppo dell’epidemia sarà molto difficile che i campionati a squadre possano svolgersi regolarmente – ribadisce il presidente Paolo Barelli -. Noi stiamo cercando le migliori soluzioni possibili, condividendo opinioni, simulazioni e ipotetici format con società, parti coinvolte e organi preposti. Potrebbe non bastare, ma abbiamo l’obbligo etico ed istituzionale di assicurare prospettive ed obiettivi ai nostri atleti e a tutti i tesserati a tutela degli investimenti dell’intero movimento. Il governo deve affrontare la questione con risolutezza e porre in essere misure a favore dello sport in termini sia economici sia pratici. L’intero sistema sportivo italiano rischia la paralisi“.

