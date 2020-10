Casarza impeccabile. Aurora e Riese pareggiano

Il campionato di Prima categoria, Girone D, si tinge di granata grazie al Casarza che sale in vetta da solo essendo l’unica squadra a punteggio pieno. Troppo presto ovviamente per fare previsioni, ma in ogni caso la società biancogranata ha iniziato col piede giusto. Con la Santerenzina i genovesi ipotecano la vittoria nei primi 45’ con Della Pina che apre le danze al 34° e Ferdani che su rigore trova il raddoppio a fine frazione. Nel secondo tempo i lericini riaprono la partita con Tasso che di testa infila Novarino. Casarza che riesce a tenere botta agli ultimi attacchi avversari e vince.

Avvio agli antipodi invece per la Caperanese che con il Ceparana parte forte e sfiora il gol con Rizzo che colpisce una traversa, ma viene colpito in avvio di secondo tempo dal rigore di Valletta. Al 78° il raddoppio con l’altro Valletta della squadra spezzina. Inutile il gol di Garrasi a 2’ dal triplice fischio.

