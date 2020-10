Consiglio regionale, Luca Garibaldi nuovo capogruppo del Pd

Liguria. A 33 anni era stato il più giovane consigliere regionale a entrare nell’aula di via Fieschi quando nel 2015 era stato eletto con 2.675 voti. Quest’anno le preferenze raccolte sono state 4468 soprattutto nel suo territorio – il Tigullio – ma non solo. Luca Garibaldi si è ritrovato dall’essere enfant prodige a “decano” nel giro di una legislatura, sempre nei banchi dell’opposizione, e ora diventerà capogruppo del Pd in consiglio regionale.

L’annuncio durante la direzione regionale del partito, in questo lunedì al Cap, da parte del segretario generale Simone Farello. La scelta su Garibaldi è una scelta di fiducia nelle nuove generazioni, ma anche un segnale dato ai territori. E’ un dato innegabile che i risultati migliori, alle urne, non siano arrivati dai candidati che avevano come riferimento Genova città.

