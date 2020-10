Coronavirus, nuova stretta in arrivo sui mezzi pubblici? Sui bus Amt si viaggia già “a tappo”

Genova. Il tasso di riempimento sui mezzi pubblici Amt, secondo ciò che ha rilevato l’azienda nel primo mese di servizio invernale, si attesta mediamente all’80% della capienza massima delle vetture. Raggiunge, cioè, il limite di legge fissato dal Dpcm attualmente in vigore. Il paradosso è che nelle prossime ore quel provvedimento potrebbe essere nuovamente superato da regole più stringenti, come la riduzione del tetto massimo al 50%, o in alternativa misure igieniche più rigorose quali sanificazioni più frequenti e guanti obbligatori a bordo.

Quello che i passeggeri genovesi continuano a documentare parla invece di autobus troppo pieni, dove a volte si raggiunge (e magari si supera) anche il 100% della capacità nominale. La foto di copertina ci arriva da Daniele Monaco, docente di scuola secondaria, e testimonia la situazione a bordo della linea 36 questa mattina. Quella sotto è di Giovanni Gagliardi e risale allo scorso 20 settembre.

