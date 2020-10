Covid e caos scuole, allarme per le supplenze: “Ritardi nel concorso straordinario”

Savona. L’emergenza Covid aveva spinto nei mesi scorsi alla richiesta di un aumento di organico nelle scuole del savonese, così come in altri parti d’Italia. Anche i sindacati di categoria avevano sollecitato una azione forte del Ministero, tuttavia con l’inizio dell’anno scolastico si registrano diverse criticità nella copertura di maestri e insegnanti, generando anche un problema di qualità nella didattica offerta ad alunni e studenti.

“Anzichè essere a regime a fine agosto, ci troviamo di fronte a questa situazione: le supplenze previste sono state assegnate solo da pochi giorni da parte del Provveditorato, nell’ambito delle relative graduatorie, peccato però che il concorso straordinario stabilito in sede ministeriale (per coloro che hanno accumulato almeno 36 mesi di servizio) sia stato fissato a partire dal prossimo 22 ottobre: per questo molti supplenti appena nominati dall’usp per il timore di essere coinvolti in una quarantena e di non poter prendere parte al sospirato concorso che darebbe finalmente stabilità a tanti precari della scuola, stanno chiedendo permessi ed aspettativa una quindicina di giorni prima della data fissata per la prova concorsuale” spiega Gianni Garino della Cisl Scuola.

