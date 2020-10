Dal 22 ottobre torna il Festival della Scienza con biglietti online e prenotazione obbligatoria

Genova. Tre premi Nobel per la Fisica, 240 protagonisti in totale: sono molti i nomi di spicco che saranno presenti alla diciottesima edizione del Festival della Scienza di Genova, una delle più grandi manifestazioni al mondo di diffusione della cultura scientifica.

L’evento, da giovedì 22 ottobre a domenica 1° novembre 2020, inonderà la città con conferenze, laboratori, mostre e spettacoli per visitatori di ogni età e livello di conoscenza, per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente. Il programma è consultabile da oggi, lunedì 12 ottobre, sul sito web del Festival della Scienza (www.festivalscienza.it). La vendita a distanza dei biglietti e delle prenotazioni, da effettuare in autonomia dal sito del festival e per la prima volta anche con il supporto telefonico del call center, sarà disponibile da giovedì 15 ottobre.

