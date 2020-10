Il loanese Pietro Torterolo protagonista della “Notte di Taranto”, la Pearl Harbor italiana

Loano. C’è anche un po’ di Loano nella storia della “Notte di Taranto”, cioè l’attacco aereo che nella notte tra l’11 ed il 12 novembre 1940 portò alla distruzione di parte della flotta della Regia Marina Italiana, di stanza proprio nel porto pugliese. A bordo della corazzata Cavour, infatti, c’era anche il 23enne loanese Pietro Torterolo, sergente cannoniere di pezzo.

Lo scenario storico: la base navale di Taranto era dotata di bacini di carenaggio molto attrezzati e disponeva di un arsenale dotato di pezzo di ricambio e armi, perciò era il luogo ideale per le riparazioni delle navi danneggiate. Inoltre, per la sua posizione, era il punto di partenza ideale per le incursioni della Marina nel Mediterraneo centrale.

