Juniores: l’Albenga debutta pareggiando 1-1 a Ceriale

Ceriale. È finita 1-1 Ceriale-Albenga, gara valida per la seconda giornata del campionato Juniores di Eccellenza. Un match molto equilibrato, disputato sul campo in erba naturale del Merlo di Ceriale reso pesante dal maltempo.

Come riporta l’ufficio stampa dell’Asd Albenga 1928, le principali emozioni tutte nel secondo tempo: al 25° l’Albenga ha fallito un calcio di rigore con Velaj, la cui conclusione è stata neutralizzata dal portiere avversario. Al 30° un altro calcio di rigore, questa volta per il Ceriale: Lercara non ha sbagliato, portando i padroni di casa in vantaggio. Cinque minuti dopo è invece arrivato il pareggio del team guidato da David Balleri, firmato da Basile.

