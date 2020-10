L’Amatori Savona vince la prima gara ufficiale della nuova stagione

Vado Ligure. Intanto iniziamo con le buone notizie. Il fatto di giocare una gara vera, con in palio i due punti dopo sette mesi di protocolli, individuali, misurazione della temperatura, eccetera, deve essere motivo di grande gioia e motivazione ad andare oltre ai problemi per tutti.

L’Amatori Pallacanestro Savona è tornata in campo, per i quarti di finale della Coppa Piemonte riservata alle squadre di Serie B femminile, per affrontare la Granda College Cuneo, sabato 10 ottobre alle ore 18. Le biancorosse si sono imposte per 61-84.

