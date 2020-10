L’anteprima del Festival della Scienza, un’esposizione permanente e una serie di conferenze: i “Giovani per la Scienza” ripartono

Savona. I “Giovani per la Scienza ripartono”. Non solo attraverso una serie di attività virtuali da remoto per i propri soci, come è stata la celebrazione della ricorrenza dei 15 anni dalla fondazione dell’associazione, festeggiata dai soci in via videochiamata, ma con delle attività che caratterizzeranno l’annata 2020/21 per i GpS e per l’intera cittadinanza di Savona.

Il 14 ottobre infatti verranno inaugurati ben tre eventi a cura dell’associazione dei GpS. In primis l’anteprima savonese del Festival della Scienza di Genova, “Savona: i Giovani e la Scienza: saper cambiare”, edizione 2020, sempre presso la fortezza del Priàmar nelle stanze del Palazzo del Commissario. Giunta alla sua quinta edizione, nata da una collaborazione tra i Giovani per la Scienza e il Festival della Scienza, con il supporto e l’appoggio di importanti enti istituzionali come Regione Liguria, il Comune di Savona, l’Unione Industriali, il Campus universitario di Savona, la Fondazione De Mari e non solo.

