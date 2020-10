Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione programmata alla rete di distribuzione idrica, il giorno Giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 17:00,

sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Vezzani (dal civ. 28A al civ. 109)

• Passo Torbella (dal civ. 3)

• Via Compagnoni

• Via J.S.Bach

