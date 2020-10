Sanremo. «Per il Comune siamo invisibili e inesistenti, buoni solo per pagare le tasse e tacere». Giovanna D’Amico, casalinga che vive con il marito in località Terre Bianche da oramai più di 30 anni, non ne può proprio più. E come lei, parrebbe, diverse altre persone che vivono nella zona in questione, nell’entroterra matuziano.

... » Leggi tutto