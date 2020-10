Marassi ancora vincente. Vallescrivia ko all’esordio

Seconda giornata per la Promozione, Girone B che come tanti altri campionati ha già subito ritardi a causa del Covid, ma anche del maltempo. Esordio per il Vallescrivia che si rivela infausto visto che a Bogliasco al termine di una partita combattutta sono i biancorossi a gioire. La gara si sblocca alla mezz’ora grazie a Del Vecchio che apre le danze. Si va al riposo sull’1-0, ma al rientro in campo non mancheranno le emozioni, peccato nessuno se non gli addetti ai lavori possa viverle. Al 56° pareggio di Zanovello, ma appena 4’ dopo Cortese rimette le distanze fra le squadre. Nuovo ribaltamento e Bortolini al 64° pareggia ancora. Da qui la gara resta in stallo e sembra doversi chiudere sul pari, ma ancora Del Vecchio trova il varco per battere Secondelli e consegnare i tre punti ai bogliaschini.

Viaggia a vele spiegate invece il Marassi che trova la seconda vittoria in due gare. I rosanero stendono il Valdivara con un secco 0-3 con i gol di Galleri e Casella nel primo tempo. Nel secondo tempo ancora Casella sigilla il risultato è condanna gli spezzini al secondo ko. Ancora pari per la Goliardicapolis che a Sarzana esce imbattuta in una partita che si concretizza tutto nei minuti di recupero. La rete di Durand al 92° illude i genovesi di poter strappare la posta piena, ma al 98° Barattini salva la Tarros che evita un ko al proprio esordio in campionato.

... » Leggi tutto