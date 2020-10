Meteo, le piogge si allontanano ma occhio ai venti tesi e al calo delle temperature

Genova. Il fronte instabile si sposta verso est, sarà seguito da aria più fresca. Tempo quindi in miglioramento ma in un contesto comunque variabile. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 12 ottobre, nelle prime ore nubi diffuse e qualche residua pioggia, sul settore centro-orientale e nelle zone interne, aperture sui litorali di ponente. Rapido miglioramento anche sul restante settore costiero, con passaggio a tempo variabile in mattinata. Restano le nubi a ridosso dei versanti padani. Nubi sparse e schiarite ovunque nel pomeriggio. Attenzione ai venti tesi, da nord, localmente forti in mattinata. Temperature in calo: saranno comprese sulla costa tra 11 e 20 gradi, nell’interno tra 0 e 16.

