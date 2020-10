Multata perché non vuole mettere la mascherina, turista ferisce all’occhio un vigile

Santa Margherita Ligure. Non voleva saperne di mettere la mascherina e, quando i vigili hanno deciso di multarla dopo averla incontrata per la seconda volta, li ha aggrediti. Protagonista una turista lombarda fermata con un uomo a Santa Margherita Ligure, entrambi denunciati per resistenza e lesioni.

I fatti si riferiscono a sabato pomeriggio quando, nell’ambito dei controlli sul territorio per la verifica del rispetto delle normative anti contagio, due agenti della polizia locale hanno fermato per ben due volte una coppia di turisti residenti in Lombardia che passeggiavano senza mascherina.

