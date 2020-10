Nobel per la Pace assegnato al Wfp, Coldiretti Liguria: «In tempo di pandemia il cibo diventa elemento strategico per equilibri mondiali»

Genova. A causa degli effetti generati dalla pandemia Covid-19, ulteriori 130 milioni di persone, entro la fine del 2020, potrebbero trovarsi in situazioni di povertà cronica, con la mancanza di cibo che continua a colpire nuove fasce della popolazione sia nei paesi ricchi sia in quelli meno sviluppati, come emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base del Rapporto Annuale delle Nazioni Unite nel commentare l’assegnazione del premio Nobel per la pace 2020 al WFP (World Food Program).

