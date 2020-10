Poliziotti aggrediti a Savona, il Prefetto: “Inaccettabile. La salute pubblica deve unirci tutti”

Savona. “E’ inaccettabile che, in un contesto storico delicato come quello attuale, due agenti della Polizia di Stato siano aggrediti nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio condotto per sensibilizzare all’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19, prima ancora che con intenti sanzionatori”.

Parola del Prefetto di Savona Antonio Cananà, che è intervenuto duramente sui fatti di cronaca avvenuti nel weekend a Savona, con l’aggressione nei confronti di due poliziotti impegnati nei controlli anti-Covid nei giardini delle Trincee (leggi qui).

