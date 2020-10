“Questa ciclabile non è un parcheggio!”, la campagna per segnalare le soste abusive

Genova. “Ora basta, la misura è colma. Hanno tutti avuto cinque mesi per abituarsi alle corsie ciclabili cittadine, non è più tollerabile posteggiare su di esse” questo in sintesi quanto è emerso da una recente riunione di Fiab Genova in merito ai problemi di sicurezza per chi gira in bici in città.

Problemi di sicurezza perché il parcheggio sulle corsie riservate alle bici non arreca solo disagio a chi le percorre, ma è altamente pericoloso per la persona in bici o su monopattino, in quanto la costringe a procedere a zig zag con il rischio di essere travolta dagli altri mezzi.

