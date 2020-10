Regione Liguria, per la giunta Toti spunta la giovanissima leghista Francesca Corso

Genova. C’è anche il nome di Francesca Corso, genovese di 28 anni, nella lista di chi aspira a un posto nella giunta bis di Giovanni Toti. È lei una delle donne candidate a completare la squadra di governo che vede la prima “quota rosa” saldamente nelle mani di Ilaria Cavo, assessore uscente e regina delle preferenze a Genova, mentre la seconda toccherà quasi certamente alla Lega, pressoché sicura di conservare le sue tre pedine al fianco del governatore rieletto.

A venti giorni dall’esito del voto molti giochi sembrano ormai fatti. Eppure per la chiusura del cerchio bisognerà attendere ancora. Il prossimo incontro tra i vertici della coalizione è convocato per venerdì in piazza De Ferrari. Al tavolo dovrebbero esserci tutti: Edoardo Rixi per la Lega, Matteo Rosso per Fratelli d’Italia, Carlo Bagnasco per Fratelli d’Italia. E ovviamente Giovanni Toti che dovrà scegliere la compagine su misura per i prossimi cinque anni, senza però lasciare nessuno a bocca asciutta. La prossima settimana, poi, dovrebbero convergere a Genova anche i leader nazionali Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giorgia Meloni (e forse Maurizio Lupi). Una data possibile è quella del 19 ottobre, ma per ora non arrivano conferme.

