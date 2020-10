Savona, un sabato di “Sport per tutti” con la Canottieri Sabazia

Savona. Si è svolta lo scorso fine settimana, sabato 10 ottobre, la giornata “Sport per tutti, 1° Trofeo Ligure“, messa in programma dalla Canottieri Sabazia nell’ambito dei festeggiamenti per il 95° dall’anno di fondazione, poi rinviata più volte causa Covid.

Un progetto realizzato in collaborazione con l’Aias di Savona e che ha ottenuto il finanziamento dalla Fondazione De Mari all’interno del bando Lo sport oltre l’ostacolo.

