Vado, fenicottero soccorso da Enpa che attacca: “Su tutela animali Liguria in grave ritardo”

Finale Ligure. Fenicottero in difficoltà soccorso da Enpa. È successo nei giorni scorsi e a raccontarlo è stata la stessa associazione: “L’esemplare è sceso a terra la scorsa settimana lungo la spiaggia a Vado Ligure ed è stato tenuto in osservazione perché, quando un esemplare scende da solo sulla nostra costa durante la migrazione, è fortemente probabile che sia in difficoltà”.

“Enpa, – hanno proseguito i volontari, – ne soccorre ogni anno uno o due, soprattutto nel finalese, che spesso non sopravvivono; ed infatti le condizioni dell’esemplare recuperato a Vado sono purtroppo peggiorate nei giorni scorsi ed è stato necessario soccorrerlo e trasferirlo urgentemente al centro specializzato di Racconigi, dove è in cura”.

