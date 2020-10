Albenga, Ciangherotti: “L’ex ospedale dormitorio per clandestini, necessaria riconversione”

Albenga. “L’ex ospedale trasformato in un dormitorio abusivo per clandestini e spacciatori. L’Amministrazione convochi la proprietà per mettere in sicurezza l’edificio”. Questo l’appello del consigliere comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti al sindaco Riccardo Tomatis.

“Non è servito a nulla tagliare, in pompa magna, un albero posizionato davanti all’ingresso per eliminare il problema” sottolinea il consigliere in riferimento alla magnolia che il curatore fallimentare, che gestisce l’immobile, su suggerimento dell’amministrazione ha fatto potare per evitare l’ingresso da parte di abusivi (leggi qui).

