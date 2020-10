Albenga: oltre 100 mila euro per la manutenzione straordinaria di rii e canali

Albenga. Con delibera di giunta di oggi, martedì 13 ottobre, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di rii e fossati per un ammontare di oltre 100 mila euro.

Gli interventi riguarderanno rio Ciambellino, rio Inferno, rio Avarenna, un tratto del fiume Centa in corrispondenza di Viale Martiri della Foce (con il taglio di alberi e la pulizia completa del tratto in oggetto), un canale presente a Leca d’Albenga in regione Bagnoli e la pulizia di alcuni canali in località Vadino.

