Arca Crociere 2020

(illustrazione di Emanuele Luzzati)

Gentile Cliente,

siamo qui a scriverVi in maniera informale in merito alla Vostra richiesta di risarcimento danni morali e materiali. Vorremmo iniziare esprimendo tutto il nostro rammarico riguardo alla cocente insoddisfazione che abbiamo vista espressa nel Suo reclamo con toni talmente coloriti che, in tutta sincerità, non ci saremmo mai aspettati poter uscire dalla Vostra penna. In quanto nostro cliente più prestigioso e più altolocato, siamo estremamente dispiaciuti di non avere riscontrato questa volta la Vostra Altissima approvazione.

