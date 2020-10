Chiusure anticipate e smart working, bar e ristoranti verso il collasso. La Fipe: “Ora servono sostegni”

Genova. Avranno ancora una volta senso di responsabilità i pubblici esercizi, come chiede in una nota la Fipe nazionale ai suoi iscritti, ma le associazioni di categoria ora chiedono al Governo misure che consentano alle imprese di restare in piedi. “Per noi i locali pubblici sono uno presidio di sicurezza rispetto ai quali chiediamo più controlli e una più netta divisioni tra buoni e cattivi tra chi le regole le rispetta e chi no, mentre la chiusura anticipata non fa altro che penalizzare tutti in modo indiscriminato” commenta il presidente della Fine-Confcommercio Liguria Alessandro Cavo al termine di una lunga riunione in cui si è affrontato proprio il tema del nuovo dpcm.

Per bar e ristoranti, che si stavano appena riprendendo da mesi infausti oggi arriva la scure non solo delle chiusure anticipate a mezzanotte e dei limiti per i banchetti, ma anche quella del rilancio dello smart working che si somma al divieto dei tickets restaurant per chi è al lavoro da casa e all’azzeramento dei pranzi di rappresentanza: “Le prime colazioni e i pranzi si sono quasi azzerati e ora la situazione con il rilancio dello smart working non potrà che peggiorare” spiega Cavo.

