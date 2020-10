Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: bar senza tavoli chiusi alle 21, massimo 6 invitati a casa

Roma. È stato firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza il nuovo decreto con le misure per fronteggiare la pandemia di coronavirus. La pubblicazione in gazzetta ufficiale è attesa nelle prossime ore e le nuove misure saranno valide per i prossimi trenta giorni.

Tra le principali novità la chiusura anticipata dei locali a mezzanotte (alle 21 per chi non può effettuare servizio al tavolo), lo stop a tutti gli sport di contatto di carattere amatoriale, il divieto di organizzare feste al chiuso o all’aperto, limite massimo di 30 persone per battesimi e matrimoni. Inoltre “è fortemente raccomandato” di non ricevere a casa propria più di 6 persone non conviventi.

