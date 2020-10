Coronavirus, il racconto di un marittimo: “Noi, prigionieri a bordo senza possibilità di scendere”

Genova. Sono un marittimo, lavoro su navi da carico che compiono navigazione internazionale e fanno scalo a Genova ad intervalli regolari. Per me un periodo di imbarco dura dai 4 fino ai 6 mesi, scalando vari porti dell’Africa e del Medio Oriente.

Al termine di un viaggio di circa 3 mesi, al rientro della nave nel porto di Genova, dopo essere rimasto in “lockdown” a bordo, soprattutto durante le soste nei vari porti esteri, avendo contatti praticamente inesistenti con persone al di fuori dell’equipaggio, verrà preclusa a me ed ai miei colleghi la possibilità di mettere piede a terra, anche solo per fare piccoli acquisti di prima necessità come indumenti, prodotti per la cura della persona, eccetera, i quali non sono disponibili a bordo.

... » Leggi tutto