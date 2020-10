Coronavirus, in Liguria 447 nuovi positivi: mai così tanti contagi in un giorno

Genova. Sono 447 in Liguria i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati oggi nel bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. Una cifra mai così alta, quella dei casi registrati nelle 24 ore, dall’inizio dell’emergenza: va anche detto, però, che mai così alto era stato il numero dei tamponi: 4766, a cui si dovrebbero aggiungere i test antigenici effettuati alla Commenda di Pré (e che non sono invece calcolati).

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1:34

19 contatto di caso confermato

15 attività di screening

• ASL 2: 24

19 contatto di caso confermato

5 attività di screening

• ASL 3: 354

110 contatto di caso confermato

242 attività di screening

2 rientro da viaggio

• ASL 4: 17

7 contatto di caso confermato

9 attività di screening

1 rientro da viaggio

• ASL 5: 18

8 contatto di caso confermato

10 attività di screening

