Coronavirus, medici di famiglia e pediatri scendono in campo per i test rapidi

Liguria. Medici di medicina generale – i medici di famiglia – e i pediatri di libera sono disponibili a entrare in gioco per ampliare la capacità di tracciamento della sanità ligure, ma non ad ogni costo. Oggi si è svolta la prima riunione tra le associazioni di categoria, Alisa e la Regione per capire come anche medici e pediatri potranno effettuare tamponi rapidi sui propri pazienti.

La riunione è aggiornata a giovedì, ma si è chiusa con una doppia richiesta da parte dei medici e bisognerà capire se potrà essere soddisfatta dalla Regione. Quello che è quasi certo è che l’effettuazione dei tamponi rapidi (i test antigenici, quelli in cui il tampone si inserisce nel naso) non avverrà negli studi privati dei singoli medici ma in spazi pubblici messi a disposizione dai distretti sanitari. Questo per avere una migliore sicurezza e una più affidabile capacità di sanificazione. Anche i tamponi e i dispositivi di protezione individuale saranno forniti dalle Asl.

