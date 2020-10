Coronavirus, Toti attacca il governo: “Subito compensazioni economiche o sarà un disastro”

Genova. “Servono subito misure economiche di compensazione o ci troveremo di fronte a un disastro”. È il duro attacco del presidente ligure Giovanni Toti su Facebook a pochi minuti dalla pubblicazione del nuovo Dpcm del governo con le misure anti-coronavirus, firmato nella notte dopo il confronto con le Regioni.

“Nessuna delle nostre osservazioni è stata recepita e questo non è affatto un buon segnale – commenta Toti all’indomani della riunione -. Eppure le nostre richieste sono dettate solo dal buon senso. Bene la parte sanitaria che risponde alle nostre richieste e ben vengano le misure per combattere il virus ma servono interventi per le categorie che ci rimetteranno, rischiando in alcuni casi il fallimento. Il nostro Pil è a -10%, vuol dire che tanta gente non lavora e che altrettanta perderà il posto”.

