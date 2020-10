Coronavirus, Toti sul nuovo Dpcm: “Iniqui i divieti per le feste, no al limite massimo di 30 persone”

Genova. È sul tema delle feste che i governatori hanno espresso le maggiori perplessità ieri sera dopo essere stati convocati dal governo che si apprestava a varare il nuovo Dpcm con le norme anti-coronavirus. “Dover analizzare un provvedimento in così poco tempo ha lasciato tutti perplessi”, ha lamentato il presidente ligure Giovanni Toti in una diretta Facebook notturna in cui ha spiegato perché su alcuni punti l’intesa con Conte non è arrivata.

Anzitutto il limite di 30 persone per matrimoni, battesimi e simili: “Francamente è un’inibizione fuori dalle regole che ci siamo dati oggi se non si tiene conto dell’ampiezza e delle caratteristiche del locale. Non c’è proporzionalità: esistono locali da mille persone e locali molto più piccoli”, ha ricordato Toti.

